Россию обязали провести независимый медосмотр политзаключенного Бекирова - адвокат

Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское освидетельствование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого Кремль безосновательно удерживает в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщает адвокат задержаного Алексей Ладен, передает Крим.Реалии

В заявлении ЕСПЧ от 10 июня 2019 говорится, что "независимые и специализированные врачи" должны подготовить отдельные, подробные выводы по каждой из проблем со здоровьем Бекирова.

"Эти независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для Бекирова в качестве меры пресечения содержание в тюрьме", - говорится в решении организации.

Ссылаясь на заявление ЕСПЧ, адвокат пленника направил ходатайство в подконтрольную Кремлю прокуратуру оккупированного Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где содержат Бекирова.

В обращении защитника говорится, что есть основания полагать о наличии в Бекирова неврологических заболеваний, которые входят в правительственный перечень, которые несовместимы с содержанием в СИЗО. В связи с этим адвокат Ладен просит обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова.

11 июня ЕСПЧ постановил, что оккупационные власти Крыма должны срочно перевести политзаключенного в больницу на, что старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, сообщил, что отказывается направить активиста в больницу.

Вскоре российская прокуратура Крыма поддержал отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

Напомним: