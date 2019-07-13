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Россию обязали провести независимый медосмотр политзаключенного Бекирова - адвокат

Суббота, 13 июля 2019, 00:46

Европейский суд по правам человека обязал правительство России провести независимое медицинское освидетельствование крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого Кремль безосновательно удерживает в СИЗО Симферополя.

Об этом сообщает адвокат задержаного Алексей Ладен, передает Крим.Реалии

В заявлении ЕСПЧ от 10 июня 2019 говорится, что "независимые и специализированные врачи" должны подготовить отдельные, подробные выводы по каждой из проблем со здоровьем Бекирова.

"Эти независимые медицинские заключения должны также указывать, является ли медицинская помощь, которая сейчас предоставляется заявителю, адекватной его медицинским проблемам, а также подходит ли для Бекирова в качестве меры пресечения содержание в тюрьме", - говорится в решении организации.

Ссылаясь на заявление ЕСПЧ, адвокат пленника направил ходатайство в подконтрольную Кремлю прокуратуру оккупированного Крыма, руководству СИЗО Симферополя и начальнику медсанчасти, где содержат Бекирова.

В обращении защитника говорится, что есть основания полагать о наличии в Бекирова неврологических заболеваний, которые входят в правительственный перечень, которые несовместимы с содержанием в СИЗО. В связи с этим адвокат Ладен просит обеспечить немедленный медицинский осмотр Бекирова.

11 июня ЕСПЧ постановил, что оккупационные власти Крыма должны срочно перевести политзаключенного в больницу на, что старший следователь крымского управления ФСБ России Иван Романец, сообщил, что отказывается направить активиста в больницу.
Вскоре российская прокуратура Крыма поддержал отказ ФСБ в госпитализации Бекирова.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.
  • Ранее адвокат политзаключенного сообщал, что состояние здоровья Бекирова ухудшается после приема медпрепаратов по новому назначению врачей в Симферополе.

Темы: Крымоккупацияполитзаключенные
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