Екс-посол США прокоментував ідею Зеленського про тотальну люстрацію

"Посли G7 праві. Законопроект президента Зеленського по люстрації є надмірним", - зазначив американський дипломат.

Про це екс-представник США написав у себе в Twitter .

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер розкритикував ініціативу президента України Володимира Зеленського про люстрацію.

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