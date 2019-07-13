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Екс-посол США прокоментував ідею Зеленського про тотальну люстрацію

Субота, 13 липня 2019, 04:30

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер розкритикував ініціативу президента України Володимира Зеленського про люстрацію.

Про це екс-представник США написав у себе в Twitter.

"Посли G7 праві. Законопроект президента Зеленського по люстрації є надмірним", - зазначив американський дипломат.

Нагадаємо:

  • Посли країн "Великої сімки" G7 підтримують притягнення до відповідальності винних у зловживанні владою, але відзначають відмінність нинішньої ситуації в Україні від постреволюційної.
  • 12 липня на сайті Верховної Ради опублікований текст законопроекту про очищення влади, анонсований президентом Володимиром Зеленським, який передбачає масову люстрацію представників влади за часів президентства Петра Порошенка.

Теми: СШАG7
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