Экс-посол США прокомментировал идею Зеленского о тотальной люстрации
Суббота, 13 июля 2019, 04:30
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о люстрации.
Об этом экс-представитель США написал у себя в Twitter.
"Послы G7 правы. Законопроект президента Зеленского о люстрации является чрезмерным", - отметил американский дипломат.
Напомним:
- Послы стран "Большой семерки" G7 поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной.
- 12 июля на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко.