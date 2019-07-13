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Экс-посол США прокомментировал идею Зеленского о тотальной люстрации

Суббота, 13 июля 2019, 04:30

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о люстрации.

Об этом экс-представитель США написал у себя в Twitter.

"Послы G7 правы. Законопроект президента Зеленского о люстрации является чрезмерным", - отметил американский дипломат.

Напомним:

  • Послы стран "Большой семерки" G7 поддерживают привлечение к ответственности виновных в злоупотреблении властью, но отмечают отличие нынешней ситуации в Украине от постреволюционной.
  • 12 июля на сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта об очищении власти, анонсированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти во времена президентства Петра Порошенко.

Темы: СШАG7
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