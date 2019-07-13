Экс-посол США прокомментировал идею Зеленского о тотальной люстрации

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер раскритиковал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о люстрации.

Об этом экс-представитель США написал у себя в Twitter.

"Послы G7 правы. Законопроект президента Зеленского о люстрации является чрезмерным", - отметил американский дипломат.

Напомним: