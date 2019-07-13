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На слухання "російської" справи в Конгресі США хочуть відвести більше часу

Субота, 13 липня 2019, 05:20

У Палаті представників США мають намір надати більше часу для запитань-відповідей у "російській" справі.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє американський телеканал CNN.

"Угода про перенесення слухань в обмін на більш тривалі свідчення ще не узгоджена, але законодавці продовжують вести переговори", - йдеться в повідомленні.

Тим часом, якщо угоди не буде досягнуто, слухання відбудуться 17 липня, повідомив речник голови Юридичного комітету Палати представників. 

Нагадаємо:

  • Мін'юст США передасть Конгресу документи розслідування Мюллера.



Теми: СШАРосія
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