Мін'юст США передасть Конгресу документи розслідування Мюллера

Міністерство юстиції США передасть Конгресу ключові докази, щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США Дональда Трампа, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером.

Про це повідомив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер.

"Я радий оголосити, що Міністерство юстиції погодилося почати виконувати запит нашого комітету, відкривши нам найважливіші документи Роберта Мюллера, надавши нам ключові докази, які Спеціальний прокурор використовував для оцінки того, чи перешкоджав президент та інші правосуддю, або чи був причетний до інших посадових злочинвів" , - заявив він.

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