Мін'юст США передасть Конгресу документи розслідування Мюллера
Вівторок, 11 червня 2019, 07:36
Міністерство юстиції США передасть Конгресу ключові докази, щодо можливого перешкоджання правосуддю з боку президента США Дональда Трампа, зібрані спецпрокурором Робертом Мюллером.
Про це повідомив голова комітету Палати представників у справах юстиції Джерольд Надлер.
"Я радий оголосити, що Міністерство юстиції погодилося почати виконувати запит нашого комітету, відкривши нам найважливіші документи Роберта Мюллера, надавши нам ключові докази, які Спеціальний прокурор використовував для оцінки того, чи перешкоджав президент та інші правосуддю, або чи був причетний до інших посадових злочинвів" , - заявив він.
Нагадаємо:
- 22 березня Мюллер передав генпрокурору США Вільяму Барру копію свого конфіденційного звіту щодо російського розслідування.
- Через два дні Барр опублікував лист на чотирьох сторінках, в якому говорилося, що розслідування не встановило, що між членами виборчої кампанії президента США Дональда Трампа і РФ була змова.
- 18 квітня Міністерство юстиції США опублікувало звіт спецпрокурора.
- За підсумками розслідування, проведеного Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.
- Впливові демократи-законодавці США заявляють, що Конгрес має ініціювати процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.
- Так у Демократичній партії США відреагували на виступ спецпрокурора Роберта Мюллера, який підбив підсумки роботи слідства щодо втручання РФ та оголосив про свою відставку.
- Мюллер пояснив, чому у його доповіді не містилося звинувачення Трампа у правопорушеннях, хоча розслідування встановило численні приклади перешкоджання правосуддю президентом США. За його словами, висунути президенту звинувачення не дозволяють правила Мін'юсту США.
- Він додав, що Конституція "вимагає іншого процесу, ніж діє в системі кримінального правосуддя, щоб офіційно звинуватити президента в порушеннях". За його словами, у такому випадку рішення має ухвалювати Конгрес через процедуру імпічменту.
- Мюллер також зазначив, що його відомство виявило "недостатньо доказів", щоб звинуватити кампанію Трампа в змові з Росією з метою зміни результатів виборів.