На слушания "русского" дела в Конгрессе США хотят выделить больше времени

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Суббота, 13 июля 2019, 05:20

В Палате представителей США намерены предоставить больше времени для вопросов-ответов в "российском" деле.

Со ссылкой на собственные источники сообщает американский телеканал CNN.

"Соглашение о переносе слушаний в обмен на более длительные показания еще не согласована, но законодатели продолжают вести переговоры", - говорится в сообщении.

Между тем, если соглашение не будет достигнуто, слушания состоятся 17 июля, сообщил пресс-секретарь главы Юридического комитета Палаты представителей.


Напомним:

Минюст США передаст Конгрессу документы расследования Мюллера.

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Темы: США Росcия


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