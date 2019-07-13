Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На слушания "русского" дела в Конгрессе США хотят выделить больше времени

Суббота, 13 июля 2019, 05:20

В Палате представителей США намерены предоставить больше времени для вопросов-ответов в "российском" деле.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американский телеканал CNN.

"Соглашение о переносе слушаний в обмен на более длительные показания еще не согласована, но законодатели продолжают вести переговоры", - говорится в сообщении.

Между тем, если соглашение не будет достигнуто, слушания состоятся 17 июля, сообщил пресс-секретарь главы Юридического комитета Палаты представителей.


Напомним:

Минюст США передаст Конгрессу документы расследования Мюллера.

Темы: СШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
США
Финляндия планирует разрешить долгосрочное размещение военных США
Российская нефть торгуется выше ценового лимита, в США готовятся отреагировать – Reuters
Байден будет просить еще $25 млрд, в том числе для Украины, в Конгрессе есть несогласные – СМИ
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: