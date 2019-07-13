На слушания "русского" дела в Конгрессе США хотят выделить больше времени
Суббота, 13 июля 2019, 05:20
В Палате представителей США намерены предоставить больше времени для вопросов-ответов в "российском" деле.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает американский телеканал CNN.
"Соглашение о переносе слушаний в обмен на более длительные показания еще не согласована, но законодатели продолжают вести переговоры", - говорится в сообщении.
Между тем, если соглашение не будет достигнуто, слушания состоятся 17 июля, сообщил пресс-секретарь главы Юридического комитета Палаты представителей.
Напомним:
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