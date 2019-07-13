ООС: Бойовики били з артилерії і мінометів, 2 поранених

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Субота, 13 липня 2019, 07:17

Минулої доби бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, з них 13 разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. 2 українських військових отримали поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 13 липня.

"Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 15 разів обстріляли позиції ОС: поблизу Лебединського, Новотроїцького, Водяного, околиці Павлополя та Новомихайлівки, у районі Березового, поблизу Авдіївки, Пісків та Мар'їнки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських військових були обстріляні 9 разів: поблизу Зайцевого, Травневого, Новолуганського, Новоолександрівки, Попасної, околиці Золотого-4, біля Світлодарська.

За даними розвідки, 12 липня одного окупанта знищено та трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: біля Широкиного - зі стрілецької зброї, поблизу Авдіївки - з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООС бойові дії Донбас


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