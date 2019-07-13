ООС: Боевики били из артиллерии и минометов, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 июля.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ОС: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, окрестности Павлополя и Новомихайловки, в районе Березового, возле Авдеевки, Песков и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 9 раз: возле Зайцевого, Майского, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, окрестности Золотого-4, возле Светлодарска.

По данным разведки, 12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкиного - из стрелкового оружия, возле Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в отчете.