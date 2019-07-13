ООС: Боевики били из артиллерии и минометов, 2 раненых

65 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 07:17

За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 13 июля.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции ОС: возле Лебединского, Новотроицкого, Водяного, окрестности Павлополя и Новомихайловки, в районе Березового, возле Авдеевки, Песков и Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны 9 раз: возле Зайцевого, Майского, Новолуганского, Новоалександровки, Попасной, окрестности Золотого-4, возле Светлодарска.

По данным разведки, 12 июля один оккупант уничтожен и трое ранены.

"С начала текущих суток враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил два обстрела позиций украинских защитников: возле Широкиного - из стрелкового оружия, возле Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в отчете.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
День на востоке: боевики били из ПТРК, травмированы двое военных 12 июля 2019, 23:31
Война на востоке: 24 обстрела за сутки, погиб один боец ​​ООС 12 июля 2019, 07:59
Оккупанты обстреляли Чермалык, погиб мирный житель 12 июля 2019, 02:31
Все новости
Главные новости
Путин намерен переизбраться премьером с "расширенными конституционными полномочиями" — СМИ
Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе
ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ
Зеленский поручил МИД и ГПУ вернуть осужденного в Италии нацгвардейца
Все новости
психология

7 задач подросткового возраста

success story

Как найти свой личный Хогвартс? 5 советов от школьницы, которая путешествует по миру

психология

6 признаков, что человек на вас "запал" да еще три, что некстати "впадаете" вы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів