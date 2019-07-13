Крадіжка мільярда у Молдові: Серед бенефіціарів назвали екс-невістку Ющенка

Ім’я екс-невістки колишнього президента України Віктора Ющенка Єлизавети опинилось серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

11 липня лідер "Нашої партії" Ренато Усатий представив неоприлюднену раніше повну версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда. Детективи компанії повідомляють, що їм вдалося простежити шлях понад $30 млн.

Звіт детально описує, як гроші з молдовських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екс-лідером Демпартії Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки та на рахунки громадян інших країн.

Cеред тих, хто отримував на особисті рахунки гроші з молдовських банків, виявилася родичка Віктора Ющенка - колишня невістка Єлизавета.

Вона отримала $50 тисяч на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік - бізнесмен.

У 2015 році у Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів.

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.

Володимир Плахотнюк залишив Молдову після нещодавньої зміни влади і нині перебуває за кордоном.