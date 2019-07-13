Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Крадіжка мільярда у Молдові: Серед бенефіціарів назвали екс-невістку Ющенка

Субота, 13 липня 2019, 08:56

Ім’я екс-невістки колишнього президента України Віктора Ющенка Єлизавети опинилось серед бенефіціарів крадіжки мільярда з банків Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання NewsMaker.

11 липня лідер "Нашої партії" Ренато Усатий представив неоприлюднену раніше повну версію другого звіту американської компанії Kroll про розслідування крадіжки мільярда. Детективи компанії повідомляють, що їм вдалося простежити шлях понад $30 млн.

Звіт детально описує,  як гроші з молдовських банків потрапляли до компаній, пов'язаних з екс-лідером Демпартії Володимиром Плахотнюком, а іноді і прямо на його особисті рахунки та на рахунки громадян інших країн.

Cеред тих, хто отримував на особисті рахунки гроші з молдовських банків, виявилася родичка Віктора Ющенка - колишня невістка Єлизавета. 

Вона отримала $50 тисяч на свій рахунок в американському банку. Після розлучення з Андрієм Ющенком вона знову вийшла заміж і якийсь час жила в Америці. Журналістам говорила, що її новий чоловік - бізнесмен.

У 2015 році у Молдові стало відомо, що з трьох банків - Banca de Economii, Banca Sociala і Unibank, які контролювали майже половину ринку банківських послуг, було виведено за кордон близько мільярда доларів. 

Банки були ліквідовані, а кошти вкладникам і економічним агентам були повернуті коштом активів держави. Розслідуванням ситуації за рішенням Національного банку Молдови в 2015 році зайнялася міжнародна компанія Kroll.

Парламент Молдови створив спеціальну комісію з розслідування всіх обставин крадіжки коштів з молдавської банківської системи.

Володимир Плахотнюк залишив Молдову після нещодавньої зміни влади і нині перебуває за кордоном.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЮщенкоМолдовагрошікримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Ющенко
Віктор Ющенко: Я за колапс Росії молюся кожен день
Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном
Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли
Останні новини
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
15:18
фотоУламок ракети в Києві пошкодив і висотки ЖК Urban park
Усі новини...
Реклама: