Кража миллиарда в Молдове: Среди бенефициаров назвали экс-невестку Ющенко

Имя экс-невестки бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы оказалось среди бенефициаров кражи миллиарда из банков Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

11 июля лидер "Нашей партии" Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.

Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.

Cеред тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета.

Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке, журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен.

В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около 1 миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены из средств активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы создал спецкомиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.