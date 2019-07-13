Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кража миллиарда в Молдове: Среди бенефициаров назвали экс-невестку Ющенко

Суббота, 13 июля 2019, 08:56

Имя экс-невестки бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы оказалось среди бенефициаров кражи миллиарда из банков Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание NewsMaker.

11 июля лидер "Нашей партии" Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.

Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.

Cеред тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко - бывшая невестка Елизавета.

Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке, журналистам говорила, что ее новый муж - бизнесмен. 

В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около 1 миллиарда долларов.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены из средств активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.

Парламент Молдовы создал спецкомиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЮщенкоМолдоваденьгикриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Ющенко
Виктор Ющенко: Я за коллапс России молюсь каждый день
Ющенко сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном
Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: