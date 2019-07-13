Тридцять дітей лишаються у лікарнях після отруєння на відпочинку під Одесою

Внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Про це 13 липня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 11-12 липня до медзакладів Білгород-Дністровського району звернулися 56 осіб, з них 53 дитини 2002-2010 року народження, які відпочивали в санаторії "Медик-2" у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району", - зазначили у відомстві.

За даними ДСНС, попередній діагноз - харчове отруєння, наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

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