Тридцять дітей лишаються у лікарнях після отруєння на відпочинку під Одесою

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Субота, 13 липня 2019, 10:53

Внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.

Про це 13 липня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Протягом 11-12 липня до медзакладів Білгород-Дністровського району звернулися 56 осіб, з них 53 дитини 2002-2010 року народження, які відпочивали в санаторії "Медик-2" у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району", - зазначили у відомстві. 

За даними ДСНС, попередній діагноз - харчове отруєння, наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, 

  • 12 липня в Одесій ОДА повідомили, що у ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик – 2" у смт. Сергіївка на Одещині масово отруїлись діти, медики діагностували у хворих гострий гастроентероколіт. 
  • Табір, в якому діти перебували на відпочинку,  є дочірнім підприємством Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану (м. Кишинів, Молдова).

Українська правда

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Теми: здоров'я діти Одеська область


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