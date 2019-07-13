Тридцять дітей лишаються у лікарнях після отруєння на відпочинку під Одесою
Субота, 13 липня 2019, 10:53
Внаслідок харчового отруєння у санаторії в Одеській області у медзакладах залишаються 32 особи, з них 30 - діти.
Про це 13 липня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"Протягом 11-12 липня до медзакладів Білгород-Дністровського району звернулися 56 осіб, з них 53 дитини 2002-2010 року народження, які відпочивали в санаторії "Медик-2" у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району", - зазначили у відомстві.
За даними ДСНС, попередній діагноз - харчове отруєння, наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.
Нагадаємо,
- 12 липня в Одесій ОДА повідомили, що у ДП "Оздоровчо-спортивний табір "Медик – 2" у смт. Сергіївка на Одещині масово отруїлись діти, медики діагностували у хворих гострий гастроентероколіт.
- Табір, в якому діти перебували на відпочинку, є дочірнім підприємством Державного університету медицини і фармації ім. Ніколая Тестеміцану (м. Кишинів, Молдова).
Українська правда