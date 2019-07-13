Тридцать детей остаются в больницах после отравления на отдыхе под Одессой

В результате пищевого отравления в санатории в Одесской области в медучреждениях остаются 32 человека, из них 30 - дети.

Об этом 13 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 11-12 июля в медучреждения Белгород-Днестровского района обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения, которые отдыхали в санатории "Медик-2" в г.Сергеевка Белгород-Днестровского района", - сообщили в ведомстве.

По данным ГСЧС, предварительный диагноз - пищевое отравление, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним,