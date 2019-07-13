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Тридцать детей остаются в больницах после отравления на отдыхе под Одессой

Суббота, 13 июля 2019, 10:53

В результате пищевого отравления в санатории в Одесской области в медучреждениях остаются 32 человека, из них 30 - дети.

Об этом 13 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 11-12 июля в медучреждения Белгород-Днестровского района обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения, которые отдыхали в санатории "Медик-2" в г.Сергеевка Белгород-Днестровского района", - сообщили в ведомстве.  

По данным ГСЧС, предварительный диагноз - пищевое отравление, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним,

  • 12 июля в Одесской ОГА сообщили, что в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" в пгт. Сергеевка Одесской области массово отравились дети, медики диагностировали у больных острый гастроэнтероколит.
  • Лагерь, в котором дети находились на отдыхе, является дочерним предприятием Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (г. Кишинев, Молдова).

Украинская правда
Темы: здоровьедетиОдесская область
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