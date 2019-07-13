Тридцать детей остаются в больницах после отравления на отдыхе под Одессой

395 просмотров
Суббота, 13 июля 2019, 10:53

В результате пищевого отравления в санатории в Одесской области в медучреждениях остаются 32 человека, из них 30 - дети.

Об этом 13 июля сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 11-12 июля в медучреждения Белгород-Днестровского района обратились 56 человек, из них 53 ребенка 2002-2010 года рождения, которые отдыхали в санатории "Медик-2" в г.Сергеевка Белгород-Днестровского района", - сообщили в ведомстве.  

По данным ГСЧС, предварительный диагноз - пищевое отравление, в настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним,

  • 12 июля в Одесской ОГА сообщили, что в ГП "Оздоровительно-спортивный лагерь "Медик - 2" в пгт. Сергеевка Одесской области массово отравились дети, медики диагностировали у больных острый гастроэнтероколит.
  • Лагерь, в котором дети находились на отдыхе, является дочерним предприятием Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану (г. Кишинев, Молдова).

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: здоровье дети Одесская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Супрун – Зеленскому: Нельзя люстрировать вишневые косточки 12 июля 2019, 08:58
Больше туалетов, пандусов и скамеек, нет повальной обрезке деревьев и соли: предложения МОЗ 8 июля 2019, 15:01
Супрун вступилась за мат: Меткая брань полезна для здоровья 4 июля 2019, 00:51
Все новости
Главные новости
Телеканал, который связывают с Медведчуком, обстреляли из гранатомета
Путин намерен переизбраться премьером с "расширенными конституционными полномочиями" — СМИ
Ельченко упрекнул генсеку ООН за игнорирование обстрелов медиков на Донбассе
ЦИК отказала в регистрации 17 российским наблюдателям от ОБСЕ
Все новости
советы

17 способов стать более интересным человеком

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

семья

10 сервисов для новоиспеченных родителей в одной услуге от государства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів