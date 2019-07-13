Источник: Страница Офиса президента Украины в Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова.

Детали: В ходе совещания в Администрации морских портов в Одессе, где президент находится 13 июля с рабочим визитом, Зеленский призвал Власова написать заявление об отставке за невыполнение договоренностей об увольнении глав четырех таможен.

"Мы с вами договорились, что вы уволите людей ... таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. Правильно? После этого я увидел ваш пост в Facebook и очень радовался, потому что понял, что действительно нормальный человек появился .... Я увидел, что вы их уволили. Затем попросил предоставить мне документы, реальные, чтобы я увидел. Они не совпадали с вашим постом в Facebook. То есть вы людей отправили в отпуск ... Можно небольшой доклад по этому вопросу?", - заявил Зеленский.

В свою очередь Власов заявил, что "за тот короткий срок цель достигнута".

"Они освобождены от исполнения обязанностей, два чиновника - Селебор и Прокипчук - ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - сообщил Власов.

"Вы считаете, что я идиот?", - отреагировал Зеленский.

"Ладно я. Вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов, когда это можно сделать", - заявил Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил Власов.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.

Напомним: