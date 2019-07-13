Зеленский на Одесчине: отложил назначение главы ОГА и ждет отставки главного фискала
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА и потребовал отставки и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова.
Об этом Зеленский заявил 13 июля в ходе пресс-конференции в Одессе, где глава государства находится с рабочим визитом, сообщает "Думская".
По словам Зеленского, он лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".
"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил он.
В ходе совещания в Администрации морских портов Зеленский призвал Власова написать заявление об отставке за невыполнение в полном объеме их договоренности об освобождении руководителей четырех таможен в западных областях Украины, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел ваш пост в Facebook и очень радовался, что действительно нормальный человек появилась, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом. То есть вы людей отправили в отпуск ", - заявил Зеленский.
Власов отметил, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.
"Вы считаете, что я идиот? Ладно я. Ввы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов", - заявил Зеленский, обращаясь к Власову.
В свою очередь Власов заявил: "Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин".
Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY— Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.
Напомним,
- 26 июня правительство одобрило назначение восьми новых глав ОГА, предложенных Зеленским.
- Среди них был Андрей Андрейчиков. Как выяснила УП, он владеет бизнесом, специализирующаяся на металлоломе. Также Андрейчикова является совладельцем другой компании вместе с соратником пророссийского беглого нардепа Игоря Маркова, бизнесменом, осужденным за намерения захвата государственной власти, и экс-нардепом, который спонсировал президентскую кампанию Зеленского.
- 26 июня у здания облгосадминистрации в Одессе активисты устроили протест против назначения Андрейчикова на должность председателя Одесской ОГА. Его обвиняли в связях с одним из главарей одесского сепаратизма, лидером партии "Родина" Игорем Марковым. В то же время сообщается, что сам Андрейчиков отрицает знакомство с Марковым.
- 27 июня программа "Схемы" сообщила, что Андрейчиков зарабатывает на торговле с заводом непризнанной "Приднестровской молдавской республики".
- 7 июля Зеленский заявил, что может назначить главу Одесской ОГА через неделю и не знает о связях Андрейчикова с Марковым.
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