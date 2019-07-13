Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не будет назначать Андрея Андрейчикова главой Одесской ОГА и потребовал отставки и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова.

Об этом Зеленский заявил 13 июля в ходе пресс-конференции в Одессе, где глава государства находится с рабочим визитом, сообщает "Думская".

По словам Зеленского, он лично знает Андрейчикова, но "есть много людей, которые манипулируют в средствах массовой информации".

"Поэтому будет конкурс. Мы не хотим вас, одесситы, подвести", - заявил он.

В ходе совещания в Администрации морских портов Зеленский призвал Власова написать заявление об отставке за невыполнение в полном объеме их договоренности об освобождении руководителей четырех таможен в западных областях Украины, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если они сами не напишут заявления об увольнении. После этого я увидел ваш пост в Facebook и очень радовался, что действительно нормальный человек появилась, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом. То есть вы людей отправили в отпуск ", - заявил Зеленский.

Власов отметил, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей. "Два должностных лица ушли в отпуск по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", - отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я. Ввы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов", - заявил Зеленский, обращаясь к Власову.

В свою очередь Власов заявил: "Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин".

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.

Напомним,