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Медведчук опинився у "Мінську" завдяки Путіну - Безсмертний

Субота, 13 липня 2019, 13:49

Кум Путіна, один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук був залучений до участі у Мінському процесі завдяки президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив представник України у політичній підгрупі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний. 

"Згадайте, як Медведчук з'явився у Мінському процесі. ... Зараз розповідають "Порошенко (п'ятий президент України Петро Порошенко - ред.) такий сякий "... Не Порошенко його (Медведчука - ред.) назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель", - заявив Безсмертний.

За його словами, Меркель під час відкритої зустрічі заявила, що "ця людина (Медведчук - ред.) могла би бути у ТКГ".

"Де він взявся, звідки його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - заявив представник України в ТКГ.

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукПутінМінські угоди
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