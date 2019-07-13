Медведчук опинився у "Мінську" завдяки Путіну - Безсмертний

Кум Путіна, один з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук був залучений до участі у Мінському процесі завдяки президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив представник України у політичній підгрупі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний.

"Згадайте, як Медведчук з'явився у Мінському процесі. ... Зараз розповідають "Порошенко (п'ятий президент України Петро Порошенко - ред.) такий сякий "... Не Порошенко його (Медведчука - ред.) назвав. Його прізвище першою назвала канцлер Ангела Меркель", - заявив Безсмертний.

За його словами, Меркель під час відкритої зустрічі заявила, що "ця людина (Медведчук - ред.) могла би бути у ТКГ".

"Де він взявся, звідки його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна", - заявив представник України в ТКГ.