Медведчук оказался в "Минске" благодаря Путину - Бессмертный

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Суббота, 13 июля 2019, 13:49

Кум Путина, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук был привлечен к участию в Минском процессе благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в эфире Радио НВ заявил представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный. 

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. ... Сейчас рассказывают "Порошенко (пятый президент Украины Петр Порошенко - ред.) такой сякой"... Не Порошенко его (Медведчука - ред.) назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель", - заявил Бессмертный.

По его словам, Меркель во время открытой встречи заявила, что "этот человек (Медведчук - ред.) мог бы быть в ТКГ".

"Где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - заявил представитель Украины в ТКГ. 

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Темы: Медведчук Путин Минские соглашения


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