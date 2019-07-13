Українка Снігур виграла юніорський Вімблдон
17-річна українська тенісистка Дарина Снігур виграла Вімблдон-2019 серед юніорів.
У фіналі в суботу вона змагалася з представницею США Алексою Ноель. Снігур перемогла з рахунком 6:4, 6:4.
THE 2019 WIMBLEDON GIRLS' SINGLES CHAMPION...— Wimbledon Channel (@WimbledonChnl) 13 липня 2019 р.
🏆Daria Snigur🏆
⭐️A star in the making⭐️#Wimbledon pic.twitter.com/0CXzucPdZl
Як пише "Великий теніс України", у стартовому сеті українка програвала американській тенісистці з рахунком 1:4, після чого виграла п'ять геймів поспіль, а в другому сеті Ноель була попереду 3:0, однак Снігур знову відіграла перевагу суперниці.
Українка Дарина Снігур сьогодні здобула перемогу на юніорському Вімблдоні. Володимир Зеленський та вся команда Офісу Президента вітають юну спортсменку з вольовою перемогою. Дарино, ми та вся Україна пишаємося тобою!— Офіс Президента (@APUkraine) 13 липня 2019 р.
Снігур стала п'ятою представницею України, яка виграла титул на турнірі Великого Шолома серед гравців до 18 років.
Нагадаємо:
- 11 липня українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася румунці Сімоні Халеп у півфіналі Вімблдону.
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