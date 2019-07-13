Українка Снігур виграла юніорський Вімблдон

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Субота, 13 липня 2019, 17:17

17-річна українська тенісистка Дарина Снігур виграла Вімблдон-2019 серед юніорів.

У фіналі в суботу вона змагалася з представницею США Алексою Ноель. Снігур перемогла з рахунком 6:4, 6:4.

Як пише "Великий теніс України", у стартовому сеті українка програвала американській тенісистці з рахунком 1:4, після чого виграла п'ять геймів поспіль, а в другому сеті Ноель була попереду 3:0, однак Снігур знову відіграла перевагу суперниці.

Снігур стала п'ятою представницею України, яка виграла титул на турнірі Великого Шолома серед гравців до 18 років.

Нагадаємо:

  • 11 липня українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася румунці Сімоні Халеп у півфіналі Вімблдону.

Українська правда

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Теми: спорт


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