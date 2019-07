Українка Снігур виграла юніорський Вімблдон

17-річна українська тенісистка Дарина Снігур виграла Вімблдон-2019 серед юніорів.

У фіналі в суботу вона змагалася з представницею США Алексою Ноель. Снігур перемогла з рахунком 6:4, 6:4.

THE 2019 WIMBLEDON GIRLS' SINGLES CHAMPION...



🏆Daria Snigur🏆



⭐️A star in the making⭐️#Wimbledon pic.twitter.com/0CXzucPdZl