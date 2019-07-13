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Украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

Суббота, 13 июля 2019, 17:17

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла Уимблдон-2019 среди юниоров.

В финале в субботу она соревновалась с представительницей США Алексой Ноэль. Снигур победила со счетом 6: 4, 6: 4.

Как пишет "Большой теннис Украины", в стартовом сете украинка проигрывала американской теннисистке со счётом 1:4, после чего выиграла пять геймов подряд, а во втором сете Ноэль была впереди 3:0, однако Снигур вновь отыграла преимущество соперницы.

Снигур стала пятой представительницей Украины, которая выиграла титул на турнире Большого Шлема среди игроков до 18 лет.

Напомним:

  • 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.

Украинская правда

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Темы: спорт
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