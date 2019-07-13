Украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла Уимблдон-2019 среди юниоров.
В финале в субботу она соревновалась с представительницей США Алексой Ноэль. Снигур победила со счетом 6: 4, 6: 4.
THE 2019 WIMBLEDON GIRLS' SINGLES CHAMPION...— Wimbledon Channel (@WimbledonChnl) 13 липня 2019 р.
🏆Daria Snigur🏆
⭐️A star in the making⭐️#Wimbledon pic.twitter.com/0CXzucPdZl
Как пишет "Большой теннис Украины", в стартовом сете украинка проигрывала американской теннисистке со счётом 1:4, после чего выиграла пять геймов подряд, а во втором сете Ноэль была впереди 3:0, однако Снигур вновь отыграла преимущество соперницы.
Снигур стала пятой представительницей Украины, которая выиграла титул на турнире Большого Шлема среди игроков до 18 лет.
Напомним:
- 11 июля украинская теннисистка Элина Свитолина уступила румынке Симоне Халеп в полуфинале Уимблдона.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua