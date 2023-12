Украинка Снигур выиграла юниорский Уимблдон

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур выиграла Уимблдон-2019 среди юниоров.

В финале в субботу она соревновалась с представительницей США Алексой Ноэль. Снигур победила со счетом 6: 4, 6: 4.

THE 2019 WIMBLEDON GIRLS' SINGLES CHAMPION...



🏆Daria Snigur🏆



⭐️A star in the making⭐️#Wimbledon pic.twitter.com/0CXzucPdZl