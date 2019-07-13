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Нардеп, проти якого хотіли відкрити справу в Італії, повернувся в Україну

Субота, 13 липня 2019, 21:27

Народний депутат Богдан Матківський, щодо якого суд італійського міста Павія у справі Віталія Марківа просив прокуратуру відкрити кримінальну справу, повернувся в Україну.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін у Facebook в суботу.

"Пан Богдан вчора з метою підтримки Віталія був присутній на суді, жодним чином не продемонстрував хвилювання чи будь яке занепокоєння через таке безглузде рішення і сьогодні вже повернувся в рідну Україну", - повідомив посол.

"Нам довелося перебрати багато варіантів, де "переходити кордон", але врешті-решт у супроводі консулів на світанку наш захисник, а нині народний депутат, пройшов всі формальності в аеропорту Бергамо і вилетів до Києва", - зазначив він.

Перелигін пояснив, що суд міста Павія, який у п'ятницю засудив Марківа до 24 років ув'язнення нібито за причетність до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі, направив до римської прокуратури подання щодо відкриття справи проти безпосереднього керівника Марківа під час подій біля гори Карачун у 2014 р. Матківського за співучасть у вбивстві.

Нагадаємо:

  • Суд італійського міста Павія засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
  • Суд вирішив також направити запит на відкриття кримінального провадження щодо колишнього товариша по службі Марківа - народного депутата України Богдана Матківського.
  • Президент Володимир Зеленський доручив МЗС та Генпрокуратурі терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину Віталія Марківа.

Українська правда
Теми: ІталіяНацгвардія
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