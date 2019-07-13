Нардеп, против которого хотели открыть дело в Италии, вернулся в Украину

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Суббота, 13 июля 2019, 21:27

Народный депутат Богдан Маткивский, в отношении которого суд итальянского города Павия в деле Виталия Маркива просил прокуратуру возбудить уголовное дело, вернулся в Украину.

Об этом сообщил посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в Facebook в субботу.

"Господин Богдан вчера с целью поддержки Виталия присутствовал на суде, никоим образом не продемонстрировал волнения или какого-либо беспокойства за такое бессмысленное решение и сегодня уже вернулся в родную Украину", - сообщил посол.

"Нам пришлось перебрать много вариантов, где "переходить границу", но в конце концов в сопровождении консулов ​​на рассвете наш защитник, а ныне народный депутат, прошел все формальности в аэропорту Бергамо и вылетел в Киев", - отметил он.

Перелыгин пояснил, что суд города Павия, который в пятницу приговорил Маркива к 24 годам заключения якобы за причастность к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли, направил в римскую прокуратуру представление об открытии дела против непосредственного руководителя Маркива во время событий у горы Карачун в 2014 году Маткивского за соучастие в убийстве.

Напомним:

  • Суд итальянского города Павия приговорил нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения по обвинению в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
  • Суд решил также направить запрос на открытие уголовного производства в отношении бывшего сослуживца Маркива - народного депутата Украины Богдана Маткивского.
  • Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.

Украинская правда

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Темы: Италия Нацгвардия


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