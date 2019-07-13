У "Слузі народу" кажуть, що Данилюк і Абромавичус "зрозуміють" свою люстрацію

Партія "Слуга народу" готова люструвати членів своєї команди Айвараса Абромавичуса, Олександра Данилюка та Вадима Пристайка у випадку розширення закону про очищення влади на посадовців часів президентства Петра Порошенка.

Про це повідомив керівник передвиборчого штабу політичної сили Олександр Корнієнко в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ну, тут "ліс рубають – летять друзки"... Якщо ми приймемо загальний принцип, то я думаю, що наші учасники команди зрозуміють, що це командна історія. Треба буде цьому загальному принципу підкоритися", – сказав керівник штабу.

Він заперечує, що це буде "не по-людськи" стосовно членів команди президента.

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