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ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників

Субота, 13 липня 2019, 23:19
ЦВК вперше опублікувала фото всіх мажоритарників

Джерело: рух ЧЕСНО

Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні оприлюднила на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотуються в мажоритарних округах.

Пряма мова: "Оприлюднення ЦВК фото кандидатів-мажоритарників – це справжня революція. Вперше виборець може побачити, хто змагається за його голос, не на дільниці в день голосування, а на екрані свого комп’ютера чи смартфона. Але найголовнішим є те, що тепер ми в змозі ідентифікувати численних техкандидатів та "клонів" відомих кандидатів", - координаторка руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Деталі: Зараз на сайті комісії доступні фотографії всіх 3082 претендентів на депутатські мандати, які балотуються у 199 мажоритарних округах.

Зазначається, що фото кандидатів зі списків також можуть з’явитися на сайті ЦВК.

Історія питання:

  • 11 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проект Виборчого кодексу, який передбачає відкриті списки.

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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