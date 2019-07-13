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ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков

Суббота, 13 июля 2019, 23:19
ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков

Источник: движение ЧЕСНО

Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине обнародовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Прямая речь: "Обнародование ЦИК фото кандидатов-мажоритарщиков - это настоящая революция. Впервые избиратель может увидеть, кто борется за его голос, не на участке в день голосования, а на экране компьютера или смартфона. Но самое главное, что теперь мы можем идентифицировать многочисленных техкандидатов и "клонов" известных кандидатов", - координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская.

Детали: Сейчас на сайте комиссии больше фотографий всех 3082 претендентов на депутатские мандаты, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах.

Отмечается, что фото кандидатов из списков также могут появиться на сайте ЦИК.

История вопроса:

  • 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборы
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