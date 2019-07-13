ЦИК впервые опубликовала фото всех мажоритарщиков
Источник: движение ЧЕСНО
Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине обнародовала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.
Прямая речь: "Обнародование ЦИК фото кандидатов-мажоритарщиков - это настоящая революция. Впервые избиратель может увидеть, кто борется за его голос, не на участке в день голосования, а на экране компьютера или смартфона. Но самое главное, что теперь мы можем идентифицировать многочисленных техкандидатов и "клонов" известных кандидатов", - координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская.
Детали: Сейчас на сайте комиссии больше фотографий всех 3082 претендентов на депутатские мандаты, которые баллотируются в 199 мажоритарных округах.
Отмечается, что фото кандидатов из списков также могут появиться на сайте ЦИК.
История вопроса:
- 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.
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