Війна на сході: 15 обстрілів за добу, двоє бійців ООС поранено
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. З них 4 рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- біля Опитного – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
- чотири рази неподалік Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Новотроїцького – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Верхньоторецьке – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Пісків – з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів:
- двічі поблизу Зайцевого– з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
- біля Новоолександрівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета;
- два рази неподалік Новолуганського – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
В результаті ворожих обстрілів 2 військовослужбовця отримали поранення. Як зазначається, на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 13 липня одного окупанта поранено.
Від початку поточної доби, 14 липня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупант здійснив два обстріли позицій українських захисників біля Широкиного зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні два рази:
- поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік Зайцевого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.