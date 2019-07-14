Война на востоке: 15 обстрелов за сутки, двое бойцов ООС ранены

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Воскресенье, 14 июля 2019, 07:46

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 4 раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- вблизи Широкиного - из стрелкового оружия;
- у Опытного - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- четыре раза неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окрестности Новотроицкого - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- в районе населенного пункта Верхнеторецкое - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Песков - из миномета калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 5 раз:

- дважды вблизи Зайцевого- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- у Новоалександровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета;
- два раза неподалеку Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеских обстрелов 2 военнослужащих получили ранения. Как отмечается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 13 июля был ранен один оккупант.

С начала текущих суток, 14 июля, враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупант совершил два обстрела позиций украинских защитников у Широкиного из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны два раза:

- вблизи Крымского - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- неподалеку Зайцевого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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Темы: ООС боевые действия


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