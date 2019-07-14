Керівник ДФС після вказівки Зеленського написав заяву про звільнення

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив у неділю на своїй сторінці в Facebook.

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби", - зазначив Власов.

Він додав, що в понеділок направить заяву до Кабінету міністрів.

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