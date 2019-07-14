Керівник ДФС після вказівки Зеленського написав заяву про звільнення
Неділя, 14 липня 2019, 12:48
В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення.
Про це він повідомив у неділю на своїй сторінці в Facebook.
"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби", - зазначив Власов.
Він додав, що в понеділок направить заяву до Кабінету міністрів.
Нагадаємо:
- У суботу в Одесі президент Володимир Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць.
Українська правда