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Керівник ДФС після вказівки Зеленського написав заяву про звільнення

Неділя, 14 липня 2019, 12:48
Керівник ДФС після вказівки Зеленського написав заяву про звільнення

В.о. голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив у неділю на своїй сторінці в Facebook.

 

"Шановний пане президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як верховного головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби", - зазначив Власов.

Він додав, що в понеділок направить заяву до Кабінету міністрів.

Нагадаємо:

  • У суботу в Одесі президент Володимир Зеленський закликав в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова написати заяву про відставку за невиконання домовленостей щодо звільнення глав чотирьох митниць. 

Українська правда
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