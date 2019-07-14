Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководитель ГФС после указания Зеленского написал заявление об увольнении

Воскресенье, 14 июля 2019, 12:48
Руководитель ГФС после указания Зеленского написал заявление об увольнении

И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook.

 

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - отметил Власов.

Он добавил, что в понедельник направит заявление в Кабинет министров.

Напомним:

  • В субботу в Одессе президент Владимир Зеленский призвал и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке за невыполнение договоренностей об увольнении глав четырех таможен.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
Все новости...
Реклама: