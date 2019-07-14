Руководитель ГФС после указания Зеленского написал заявление об увольнении

И.о. председателя Государственной фискальной службы Александр Власов написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как верховного главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - отметил Власов.

Он добавил, что в понедельник направит заявление в Кабинет министров.

Напомним: