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На Київ суне гроза

Неділя, 14 липня 2019, 14:24
На Київ суне гроза
Фото Євгена Пустохода від 27 червня

У Києві в неділю у другій половині дня очікується гроза.

Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

  • У неділю опади очікуються у західних, північних та центральних областях, температура 20-25°. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями гроза. У понеділок та вівторок дощі та грози очікуються на більшій частині території України. 

Українська правда
Теми: погодаКиївДСНС
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