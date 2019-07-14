На Київ суне гроза
У Києві в неділю у другій половині дня очікується гроза.
Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
- У неділю опади очікуються у західних, північних та центральних областях, температура 20-25°. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями гроза. У понеділок та вівторок дощі та грози очікуються на більшій частині території України.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua