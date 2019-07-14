На Київ суне гроза

У Києві в неділю у другій половині дня очікується гроза.

Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 липня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

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