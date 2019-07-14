На Киев надвигается гроза
2448 просмотров
Воскресенье, 14 июля 2019, 14:24
В Киеве в воскресенье во второй половине дня ожидается гроза.
Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 14 июля гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним:
- В воскресенье осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях, температура 20-25°. В Киевской области днем кратковременный дождь, местами гроза. В понедельник и вторник дожди и грозы ожидаются на большей части территории Украины.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua