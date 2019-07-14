На Киев надвигается гроза

В Киеве в воскресенье во второй половине дня ожидается гроза.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 14 июля гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним: