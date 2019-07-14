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На Киев надвигается гроза

Воскресенье, 14 июля 2019, 14:24
На Киев надвигается гроза
Фото Евгения Пустохода от 27 июня

В Киеве в воскресенье во второй половине дня ожидается гроза.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час и до конца суток 14 июля гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • В воскресенье осадки ожидаются в западных, северных и центральных областях, температура 20-25°. В Киевской области днем кратковременный дождь, местами гроза. В понедельник и вторник дожди и грозы ожидаются на большей части территории Украины.

Украинская правда

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Темы: погодаКиевГСЧС
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