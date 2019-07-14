Окупанти знову стріляють по мирній Мар'їнці, пошкодили будинки

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Неділя, 14 липня 2019, 17:10

Бойовики ОРДО обстріляли прифронтову Мар’їнку з БМП-2, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків мирних мешканців. 

Про це повідомили у неділю у прес-центрі Операції об'єднаних сил. 

Обстріл вівся пізно ввечері 11 липня. Встановлено, що противник вів вогонь з напрямку селища Трудівський.

"Під час фотофіксації офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше 4 будинках за різними адресами", - повідомили у штабі.

У будинках зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху, на подвір'ї одного з них помічено пошкоджений паркан.

"Постраждалих осіб не виявлено. За даними військових, усі пошкодження виникли в результаті влучання 30-мм снарядів", - йдеться у повідомленні. 

 
 
 
фото - прес-центр ООС

Українська правда

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Теми: Донбас Росія Мінські угоди


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