Окупанти знову стріляють по мирній Мар'їнці, пошкодили будинки
Бойовики ОРДО обстріляли прифронтову Мар’їнку з БМП-2, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків мирних мешканців.
Про це повідомили у неділю у прес-центрі Операції об'єднаних сил.
Обстріл вівся пізно ввечері 11 липня. Встановлено, що противник вів вогонь з напрямку селища Трудівський.
"Під час фотофіксації офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше 4 будинках за різними адресами", - повідомили у штабі.
У будинках зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху, на подвір'ї одного з них помічено пошкоджений паркан.
"Постраждалих осіб не виявлено. За даними військових, усі пошкодження виникли в результаті влучання 30-мм снарядів", - йдеться у повідомленні.
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