Окупанти знову стріляють по мирній Мар'їнці, пошкодили будинки

Бойовики ОРДО обстріляли прифронтову Мар’їнку з БМП-2, внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків мирних мешканців.

Про це повідомили у неділю у прес-центрі Операції об'єднаних сил.

Обстріл вівся пізно ввечері 11 липня. Встановлено, що противник вів вогонь з напрямку селища Трудівський.

"Під час фотофіксації офіцери спостережної групи української сторони СЦКК виявили пошкодження у щонайменше 4 будинках за різними адресами", - повідомили у штабі.

У будинках зафіксовано пошкодження стін, вікон та даху, на подвір'ї одного з них помічено пошкоджений паркан.

"Постраждалих осіб не виявлено. За даними військових, усі пошкодження виникли в результаті влучання 30-мм снарядів", - йдеться у повідомленні.