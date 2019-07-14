Оккупанты снова стреляют по мирной Марьинке, повредили дома

Боевики ОРДО обстреляли прифронтовую Марьинку из БМП-2, в результате обстрела повреждены несколько домов мирных жителей.

Об этом сообщили в воскресенье в пресс-центре Операции объединенных сил.

Обстрел велся поздно вечером 11 июля. Установлено, что противник вел огонь с направления поселка Трудовое.

"Во время фотофиксации офицеры наблюдательного группы украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения в 4 домах по разным адресам", - сообщили в штабе.

В домах зафиксировано повреждение стен, окон и крыши, во дворе одного из них замечен поврежденный забор.

"Пострадавших не обнаружено. По данным военных, все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов", - говорится в сообщении.