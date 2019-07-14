Оккупанты снова стреляют по мирной Марьинке, повредили дома

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Воскресенье, 14 июля 2019, 17:10

Боевики ОРДО обстреляли прифронтовую Марьинку из  БМП-2, в результате обстрела повреждены несколько домов мирных жителей.

Об этом сообщили в воскресенье в пресс-центре Операции объединенных сил.

Обстрел велся поздно вечером 11 июля. Установлено, что противник вел огонь с направления  поселка Трудовое.

"Во время фотофиксации офицеры наблюдательного группы украинской стороны СЦКК обнаружили повреждения в 4 домах по разным адресам", - сообщили в штабе.

В домах зафиксировано повреждение стен, окон и крыши, во дворе одного из них замечен поврежденный забор.

"Пострадавших не обнаружено. По данным военных, все повреждения возникли в результате попадания 30-мм снарядов", - говорится в сообщении.

 
 
 
фото - пресc-центр ООС

Украинская правда

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Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения


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