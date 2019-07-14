ООС: Вісім обстрілів, окупанти б'ють із заборонених "Мінськом" мінометів

У неділю з початку доби бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню вісім разів, втрат серед українських військових не зафіксовано.

Про це повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил ввечері 14 липня.

Позиції українських підрозділів обстрілювалися із застосуванням заборонених "Мінськом" мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зі стрілецької зброї бойовики стріляли поблизу Широкиного, зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї - біля Новотроїцького, з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї - на околицях Богданівки.

Окрім того обстріли велися біля н.п. Кримське - із 82-мм міномету, ручного протитанкового гранатомету, озброєння БМП, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї, біля н.п. Зайцеве - з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї, біля Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів.