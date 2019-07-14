ООС: Восемь обстрелов, оккупанты бьют из запрещенных "Минском" минометов

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Воскресенье, 14 июля 2019, 19:45

В воскресенье боевики на оккупированном Донбассе нарушили режим прекращения огня восемь раз, потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Об этом сообщили в пресс-центре Объединенных сил вечером 14 июля.

Позиции украинских подразделений обстреливались с применением запрещенных "Минском" минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из стрелкового оружия боевики стреляли вблизи Широкино, из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - близ Новотроицкого, из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - в окрестностях Богдановки. 

Кроме того обстрелы велись возле н.п. Крымское - из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, возле н.п. Зайцево - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, возле Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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