Порошенко має кандидатуру на посаду прем'єра, але назве після виборів

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Неділя, 14 липня 2019, 21:48

У партії "Європейська солідарність" є кандидатура на посаду прем'єр-міністра, але вона буде озвучена лише після виборів до Верховної Ради.

Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна". 

"У "Європейської солідарності" є кандидатура прем'єра, на мою думку вона гідна, вона найкраща. Ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначено склад Верховної Ради", - заявив Порошенко. 

Також екс-президент прокоментував питання, чи має намір сам претендувати на посаду прем'єра. 

"Посада президента - найвища посада, яка може бути для українця ... Якимось чином, це криза кар'єрного жанру, так як далі йти нікуди", - зазначив він. 

Нагадаємо: 

  • Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Після обрання нового парламенту Кабінет міністрів складає свої повноваження. 
  • Раніше діючий прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника нового Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.

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Теми: Порошенко вибори прем'єр


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