Порошенко має кандидатуру на посаду прем'єра, але назве після виборів

У партії "Європейська солідарність" є кандидатура на посаду прем'єр-міністра, але вона буде озвучена лише після виборів до Верховної Ради.

Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".

"У "Європейської солідарності" є кандидатура прем'єра, на мою думку вона гідна, вона найкраща. Ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначено склад Верховної Ради", - заявив Порошенко.

Також екс-президент прокоментував питання, чи має намір сам претендувати на посаду прем'єра.

"Посада президента - найвища посада, яка може бути для українця ... Якимось чином, це криза кар'єрного жанру, так як далі йти нікуди", - зазначив він.

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