Порошенко має кандидатуру на посаду прем'єра, але назве після виборів
Неділя, 14 липня 2019, 21:48
У партії "Європейська солідарність" є кандидатура на посаду прем'єр-міністра, але вона буде озвучена лише після виборів до Верховної Ради.
Про це в ефірі телеканалу ICTV у неділю ввечері заявив лідер партії "ЄС", п'ятий президент України Петро Порошенко, пише "Інтерфакс-Україна".
"У "Європейської солідарності" є кандидатура прем'єра, на мою думку вона гідна, вона найкраща. Ми готові будемо її запропонувати після того, як буде визначено склад Верховної Ради", - заявив Порошенко.
Також екс-президент прокоментував питання, чи має намір сам претендувати на посаду прем'єра.
"Посада президента - найвища посада, яка може бути для українця ... Якимось чином, це криза кар'єрного жанру, так як далі йти нікуди", - зазначив він.
Нагадаємо:
- Позачергові парламентські вибори відбудуться 21 липня. Після обрання нового парламенту Кабінет міністрів складає свої повноваження.
- Раніше діючий прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що претендуватиме на посаду очільника нового Кабінету міністрів у разі проходження його партії до нового складу Верховної Ради.