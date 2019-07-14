У Порошенко есть кандидатура на пост премьера, но назовет после выборов
В партии "Европейская солидарность" есть кандидатура на должность премьер-министра, но она будет озвучена только после выборов в Верховную Раду.
Об этом в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером заявил лидер партии "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко, пишет "Интерфакс-Украна".
"У "Европейской солидарности" есть кандидатура премьера, по моему мнению она достойная, она лучшая. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - заявил Порошенко.
Также экс-президент прокомментировал вопрос, намерен ли сам претендовать на пост премьера.
"Должность президента - самая высокая должность, которая может быть для украинца... Некоторым образом это кризис карьерного жанра, так как дальше идти некуда", - отметил он.
Напомним,
- Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля. После избрания нового парламента Кабинет министров слагает свои полномочия.
- Ранее действующий премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность главы нового Кабинета министров в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.