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У Порошенко есть кандидатура на пост премьера, но назовет после выборов

Воскресенье, 14 июля 2019, 21:48

В партии "Европейская солидарность" есть кандидатура на должность премьер-министра, но она будет озвучена только после выборов в Верховную Раду.

Об этом в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером заявил лидер партии "ЕС", пятый президент Украины Петр Порошенко, пишет "Интерфакс-Украна".

"У "Европейской солидарности" есть кандидатура премьера, по моему мнению она достойная, она лучшая. Мы готовы будем ее предложить после того, как будет определен состав Верховной Рады", - заявил Порошенко.

Также экс-президент прокомментировал вопрос, намерен ли сам претендовать на пост премьера.

"Должность президента - самая высокая должность, которая может быть для украинца... Некоторым образом это кризис карьерного жанра, так как дальше идти некуда", - отметил он.

Напомним, 

  • Внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля.  После избрания нового парламента Кабинет министров слагает свои полномочия.
  • Ранее действующий премьер-министр, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что будет претендовать на должность главы нового Кабинета министров в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

Темы: Порошенковиборыпремьер
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