Глава осередку "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП

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Неділя, 14 липня 2019, 22:06
фото - управління НП у Полтавській обл.

Джерело: Hromadske, Facebook-сторінка Олексія Сердюкова.  

Глава полтавського осередку партії "Слуга народу" Олексій Сердюков заявив, що став учасником ДТП, внаслідок якої загинула одна людина. 

За словами Сердюкова, аварія сталася 13 липня. 

Пряма мова: "Вчора сталося страшне. За кермом автомобіля був я ... Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг його завершити. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. У мене перелом таза ... Немає слів, які можна сказати щоб стало легше родичам загиблої дівчини".

"Єдине, що ми можемо зробити - пообіцяти взяти на себе усі витрати, пов'язані з лікуванням та іншими витратами, пов'язаними з ситуацією і лікуванням інших потерпілих". 

За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, ДТП сталася 13 липня близько 18:00 на автодорозі "Полтава-Диканька", між с. Бричківка та с. Сорочин Яр, в результаті ДТП зіткнулися "Тойота Корола" та "ВАЗ-21099".

"У "Тойоті" перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі "ВАЗ" – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-тирічна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості. Через кілька годин в реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня донька - у тяжкому стані в реанімації, також у тяжкому стані водій "ВАЗ -21099". Отримали тілесні ушкодження й двоє осіб з "Тойоти", - повідомили у поліції. 

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу. 

 
 

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Теми: Слуга народу ДТП вибори поліція


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