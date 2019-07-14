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Глава осередку "Слуги народу" став учасником смертельної ДТП – ЗМІ

Неділя, 14 липня 2019, 22:06
Глава осередку Слуги народу став учасником смертельної ДТП – ЗМІ
фото - управління НП у Полтавській обл.

Джерело: Hromadske, Facebook-сторінка Олексія Сердюкова.  

У Полтавській області зіткнулися Тойота і ВАЗ, внаслідок чого одна людина загинула, ще четверо в лікарні.

Олексій Сердюков написав, що був за кермом "Тойоти" 13 липня, коли сталася аварія.

ЗМІ назвали Олексія Сердюкова керівником полтавського осередку партії "Слуга народу". Президентська партія згодом заявила, що Олексій Сердюков не очолює осередок "Слуги народу" в Полтаві і взагалі не входить до партії.

Олексій Сердюков: "Вчора сталося страшне. За кермом автомобіля був я ... Я пішов на обгін і під час обгону у мене провалилася передача і я не зміг його завершити. Справа був автомобіль, я спробував з'їхати на узбіччя, але було пізно. У мене перелом таза ... Немає слів, які можна сказати щоб стало легше родичам загиблої дівчини".

"Єдине, що ми можемо зробити - пообіцяти взяти на себе усі витрати, пов'язані з лікуванням та іншими витратами, пов'язаними з ситуацією і лікуванням інших потерпілих". 

За даними відділу комунікації поліції Полтавської області, ДТП сталася 13 липня близько 18:00 на автодорозі "Полтава-Диканька", між с. Бричківка та с. Сорочин Яр, в результаті ДТП зіткнулися "Тойота Корола" та "ВАЗ-21099".

"У "Тойоті" перебувало дві особи (чоловік 1988 р.н. та жінка 1986 р.н.), а в автомобілі "ВАЗ" – три (чоловік 1978 р.н., жінка 1980 р.н. та 12-тирічна дівчинка). Усіх п’ятьох доставили до лікарні із травмами різного ступеню тяжкості. Через кілька годин в реанімації померла пасажирка "ВАЗа". Її малолітня донька - у тяжкому стані в реанімації, також у тяжкому стані водій "ВАЗ -21099". Отримали тілесні ушкодження й двоє осіб з "Тойоти", - повідомили у поліції. 

За попередньою інформацією, ДТП сталася внаслідок виїзду "Тойоти" на зустрічну смугу. 

 
 

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТППолтаваСлуга народуполіція
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