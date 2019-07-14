Источник: Hromadske, Facebook-страница Алексея Сердюкова.

Глава полтавского отделения партии "Слуга народа" Алексей Сердюков заявил, что стал участником ДТП, в результате которого погиб один человек.

По словам Сердюкова, авария произошла 13 июля.

Прямая речь: "Вчера случилось страшное. За рулем автомобиля был я ... Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно ... У меня перелом таза ... Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки".

"Единственное, что мы можем сделать - пообещать взять на себя все расходы, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других пострадавших".

По данным отдела коммуникации полиции Полтавской области, ДТП произошло 13 июля около 18:00 на автодороге "Полтава-Диканька", между с. Бричковка и с.Сорочин Яр, в результате ДТП столкнулись "Тойота Королла" и "ВАЗ-21099".

"В Тойоте находилось два человека (мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р.), в "ВАЗе"- три (мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-летняя девочка). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Через несколько часов в реанимации скончалась пассажир "ВАЗа". Ее малолетняя дочь - в тяжелом состоянии в реанимации, также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099". Получили телесные повреждения и два человека из "Тойоты", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.