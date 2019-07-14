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Глава облорганизации "Слуги народа" стал участником смертельного ДТП – СМИ

Воскресенье, 14 июля 2019, 22:06
Глава облорганизации Слуги народа стал участником смертельного ДТП – СМИ
фото - управление НП в Полтавской обл.

Источник: Hromadske, Facebook-страница Алексея Сердюкова.

В Полтавской области столкнулись Тойота и ВАЗ, в результате чего один человек погиб, еще четверо в больнице.

Алексей Сердюков написал, что был за рулем "Тойоты" 13 июля, когда произошла авария.

СМИ назвали Алексея Сердюкова руководителем полтавской ячейки партии "Слуга народа". Президентская партия позже заявила, что Алексей Сердюков не возглавляет ячейку "Слуги народа" в Полтаве и вообще не входит в партию.

Алексей Сердюков: "Вчера случилось страшное. За рулем автомобиля был я ... Я пошел на обгон и при обгоне у меня провалилась передача и я не смог его завершить. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно ... У меня перелом таза ... Нет слов, которые можно сказать чтобы стало легче родственникам погибшей девушки".

"Единственное, что мы можем сделать - пообещать взять на себя все расходы, связанные с лечением и другими расходами, связанными с ситуацией и лечением других пострадавших".

По данным отдела коммуникации полиции Полтавской области, ДТП произошло 13 июля около 18:00 на автодороге "Полтава-Диканька", между с. Бричковка и с.Сорочин Яр, в результате ДТП столкнулись "Тойота Королла" и "ВАЗ-21099".

 

"В Тойоте находилось два человека (мужчина 1988 г.р. и женщина 1986 г.р.), в "ВАЗе"- три (мужчина 1978 г.р., женщина 1980 г.р. и 12-летняя девочка). Всех пятерых доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Через несколько часов в реанимации скончалась пассажир "ВАЗа". Ее малолетняя дочь - в тяжелом состоянии в реанимации, также в тяжелом состоянии водитель "ВАЗ -21099". Получили телесные повреждения и два человека из "Тойоты", - сообщили в полиции.

По предварительной информации, ДТП произошло в результате выезда "Тойоты" на встречную полосу.

 
 

УП, исправлено

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Темы: ДТППолтаваСлуга народаполиция
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