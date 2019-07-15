"Слуга народу" заявила, що винуватець смертельної ДТП – не її член

Партія "Слуга народу" заперечує, що винуватець аварії на дорозі Полтава – Диканька Олексій Сердюков входить до її лав.

"Офіційно: Олексій Сердюков не є очільником осередку партії "Слуга Народу" у Полтаві, також він не є членом партії", – заявила партія у Facebook.

"Будьте уважні та довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", – попросили в партії президента Володимира Зеленського.

Раніше бізнесмен Олексій Сердюков написав, що 13 липня спричинив ДТП: при обгоні на "Тойоті" зіткнувся з машиною ВАЗ, пасажирка якої загинула, а її чоловік та донька у лікарні. Супутниця Сердюкова теж у лікарні.

ЗМІ назвали Олексія Сердюкова керівником полтавського осередку партії "Слуга народу".