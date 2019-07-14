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Акція до виборів у Москві: учасників розігнали, опозиційних кандидатів затримали

Неділя, 14 липня 2019, 23:39

Поліція розігнала учасників акції під будівлею Мосміськвиборчкому, що вимагають допустити незалежних від мерії Москви до участі у виборах до Мосміськдуми і затримала опозиційних кандидатів Любов Соболь, Юлію Галямін і Іллю Яшина. 

Про розгон учасників акції повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Яшин.

"Жорсткий розгін у виборчкому. У Собяніна (мер Москви Сергій Собянін - ред.) здали нерви. Я в автозаку; тут десь 20 людей, в тому числі кандидати в депутати Любов Соболь, Іван Жданов і Юлія Галямін", - повідомив Яшин.

Як повідомляє Meduza, поліція "весь день вела себе підкреслено стримано", але перейшла до активних дій після того, як протестуючі почали встановлювати у дворі Мосміськвиборчкому намети. 

"Між протестувальниками біля Мосміськвиборчкому і поліцейськими почалася сутичка, спершу натовп тіснив поліцію, потім у наступ перейшла поліція. Поліцейські жорстко відтіснили протестувальників, після чого паркан, що огороджує будівлю, закрили", - зазначає видання.

Учасники акції планували залишатися біля виборчкому на ніч, біля будівлі перебували кілька сотень людей.

За даними ОВД-Инфо, затримано було 38 осіб.

 

Теми: Росіявиборимітингиполіція
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