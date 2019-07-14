Акція до виборів у Москві: учасників розігнали, опозиційних кандидатів затримали

Поліція розігнала учасників акції під будівлею Мосміськвиборчкому, що вимагають допустити незалежних від мерії Москви до участі у виборах до Мосміськдуми і затримала опозиційних кандидатів Любов Соболь, Юлію Галямін і Іллю Яшина.

Про розгон учасників акції повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Яшин.

"Жорсткий розгін у виборчкому. У Собяніна (мер Москви Сергій Собянін - ред.) здали нерви. Я в автозаку; тут десь 20 людей, в тому числі кандидати в депутати Любов Соболь, Іван Жданов і Юлія Галямін", - повідомив Яшин.

Полиция оттесняет протестующих от здания московского избиркома. Задержаны Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь pic.twitter.com/Up1TmSJ4QV — Meduza (@meduzaproject) 14 липня 2019 р.

Як повідомляє Meduza, поліція "весь день вела себе підкреслено стримано", але перейшла до активних дій після того, як протестуючі почали встановлювати у дворі Мосміськвиборчкому намети.

"Між протестувальниками біля Мосміськвиборчкому і поліцейськими почалася сутичка, спершу натовп тіснив поліцію, потім у наступ перейшла поліція. Поліцейські жорстко відтіснили протестувальників, після чого паркан, що огороджує будівлю, закрили", - зазначає видання.

Учасники акції планували залишатися біля виборчкому на ніч, біля будівлі перебували кілька сотень людей.

За даними ОВД-Инфо, затримано було 38 осіб.