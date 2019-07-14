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Акция перед выборами в Москве: участников разогнали, оппозиционных кандидатов задержали

Воскресенье, 14 июля 2019, 23:39

Полиция разогнала участников акции под зданием Мосгоризбиркома, требующих допустить независимых от мэрии Москвы к участию в выборах в Мосгордуму и задержала оппозиционных кандидатов Любовь Соболь, Юлию Галямину и Илью Яшина. 

О разгоне участников акции сообщил  на своей странице в Facebook сам Яшин. 

 "Жесткий разгон у избиркома. У Собянина сдали нервы. Я в автозаке; здесь человек 20, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина", - сообщил Яшин. 

Как сообщает Meduza, полиция "весь день вела себя подчеркнуто сдержанно", но перешла к активным действиям после того, как протестующие начали устанавливать во дворе Мосгоризбиркома палатки

"Между протестующими возле Мосгоризбиркома и полицейскими началась стычка, сперва толпа теснила  полицию, потом в наступление перешла полиция. Полицейские жестко оттеснили протестующих, после чего ограждающий его забор закрыли", - отмечает издание. 

Участники акции планировали оставаться возле избиркома на ночь, возле здания находились несколько сотен человек. 

По данным ОВД-Инфо, задержаны были 38 человек. 

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Темы: Росcиявиборымитингиполиция
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