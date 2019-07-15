Порошенко: ідея нової люстрації відволікає від повернення до влади соратників Януковича

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Понеділок, 15 липня 2019, 01:20

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що метою законопроекту президента Зеленського, який передбачає масову люстрацію, є відволікання уваги суспільства від реалізації реваншистского сценарію повернення у владу соратників Віктора Януковича.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, передає прес-служба партії "Європейська солідарність".

"Спочатку я це сприймав просто як жарт. А коли я переконався, я побачив в цьому виключно піарний, передвиборний сюжет.

Який сенс подавати законопроект до Верховної Ради, яка фактично припинила свої повноваження, завершила свою роботу і з усіма попрощалася? І раптом президент реєструє текст законопроекту", - сказав екс-президент.

На його думку, документ не має нічого спільного ні з демократичними традиціями, ні з європейськими нормами. За словами Порошенка,  це є підміною понять, "спробою відвернути увагу від повернення до влади "п'ятої колони" Януковича і Путіна".

"Богдани, Портнови - це тільки перші ластівки. Коломойські - це спроба помститися за ПриватБанк - це така, знаєте, дрібна помста.

Ми бачимо реакцію країн послів "Великої сімки". І ця ідея ніяк буде сприйнята світом і Україною - ми бачимо реакцію здорової частини суспільства", - зазначив він.

"Навіть не намагайтеся зіставити аргументацію люстраційних законів 14-го року, де були притягнуті до відповідальності ті, хто розстрілювали Майдан, голосували за "диктаторські закони 16 січня", були в команді Януковича, закликали Путіна ввести війська і почати окупацію.

Ті, хто зруйнували армію, зруйнували державу – і на сьогодні є тому докази. І навпаки – ті, хто, за твердженням наших міжнародних партнерів, за 5 років зробили більше, ніж за чверть століття до цього", - підкреслив Порошенко.

Нагадаємо:

  • 11 липня президент Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
  • Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що масова люстрація посадовців часів президентства Петра Порошенка торкнеться також і команди Володимира Зеленського.
  • Раніше ініціативу про люстрацію всіх посадовців часів президентства Порошенка озвучував екс-голова адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. За його словами, він вже напрацював відповідний законопроект, який пропонує на розгляд наступному складу парламенту.

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Теми: G7 Порошенко Зеленський люстрація


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