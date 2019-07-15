Порошенко о люстрации Зеленского: президент отвлекает внимание

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Понедельник, 15 июля 2019, 01:20

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что целью законопроекта президента Владимира Зеленского, который предусматривает массовую люстрацию представителей власти времен экс-гаранта, является отвлечением внимания общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть соратников 4 президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Евросолидарности", ссылаясь на телеэфир, который посетил глава партии Петр Порошенко.


"Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет. Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта. Документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами", - заявил Порошенко в эфире телеканала ICTV в воскресенье вечером.


По его мнению, это является подменой понятий, попыткой отвлечь внимание от возвращения к власти "пятой колонны" Януковича и Путина. "Богданы, Портновы - это только первые ласточки. Коломойские - это попытка отомстить за ПриватБанк - это такая, знаете, мелкая месть. Мы видим реакцию стран послов "Большой семерки". И эта идея никак будет воспринята миром и Украине - мы видим реакцию здоровой части общества", - отметил экс-президент.

Со слов Порошенко, президент Зеленский даже не пытайтесь сопоставить аргументацию люстрационных законов 2014 года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливали Майдан, голосовали за "законы 16 января", были в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию. Те, кто разрушили армию, разрушили государство - и на сегодня является доказательством тому, что новый президент предпринимает попытку отвлечь внимание от возвращения к власти "пятой колонны".

Напомним:

  • 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
  • Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команды Владимира Зеленского.
  • Ранее инициативу о люстрации всех чиновников времен президентства Порошенко озвучивал экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. По его словам, он уже наработал соответствующий законопроект, который предлагает на рассмотрение следующему составу парламента.

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Темы: G7 Порошенко Зеленский люстрация


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