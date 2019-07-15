Порошенко: Идея новой люстрации отвлекает от возвращения к власти соратников Януковича
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что целью законопроекта президента Зеленского, который предусматривает массовую люстрацию, является отвлечение внимания общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть соратников Виктора Януковича.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
"Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет.
Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта", - сказал экс-президент.
По его мнению, документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами. По словам Порошенко, это является подменой понятий, "попыткой отвлечь внимание от возвращения к власти" пятой колонны "Януковича и Путина".
"Богданы, Портновы - это только первые ласточки. Коломойские - это попытка отомстить за ПриватБанк - это такая, знаете, мелкая месть.
Мы видим реакцию стран послов "Большой семерки". И эта идея никак будет воспринята миром и Украиной - мы видим реакцию здоровой части общества", - отметил он.
"Даже не пытайтесь сравнить аргументацию люстрационных законов 14-го года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливали Майдан, голосовали за "законы 16 января", были в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию.
Те, кто разрушили армию, разрушили государство - и на сегодня есть тому доказательства. И наоборот - те, кто, по утверждению наших международных партнеров, за 5 лет сделали больше, чем за четверть века до этого", - подчеркнул Порошенко.
Напомним:
- 11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
- Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что массовая люстрация чиновников времен президентства Петра Порошенко затронет также и команды Владимира Зеленского.
- Ранее инициативу о люстрации всех чиновников времен президентства Порошенко озвучивал экс-глава администрации президента Януковича Андрей Портнов. По его словам, он уже наработал соответствующий законопроект, который предлагает на рассмотрение следующему составу парламента.