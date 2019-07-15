Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что целью законопроекта президента Зеленского, который предусматривает массовую люстрацию, является отвлечение внимания общества от реализации реваншистского сценария возвращения во власть соратников Виктора Януковича.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Сначала я это воспринимал просто как шутку. А когда я убедился, я увидел в этом исключительно пиарный, предвыборный сюжет.

Какой смысл подавать законопроект в Верховную Раду, которая фактически прекратила свои полномочия, завершила свою работу и со всеми попрощалась? И вдруг президент регистрирует текст законопроекта", - сказал экс-президент.

По его мнению, документ не имеет ничего общего ни с демократическими традициями, ни с европейскими нормами. По словам Порошенко, это является подменой понятий, "попыткой отвлечь внимание от возвращения к власти" пятой колонны "Януковича и Путина".

"Богданы, Портновы - это только первые ласточки. Коломойские - это попытка отомстить за ПриватБанк - это такая, знаете, мелкая месть.

Мы видим реакцию стран послов "Большой семерки". И эта идея никак будет воспринята миром и Украиной - мы видим реакцию здоровой части общества", - отметил он.

"Даже не пытайтесь сравнить аргументацию люстрационных законов 14-го года, где были привлечены к ответственности те, кто расстреливали Майдан, голосовали за "законы 16 января", были в команде Януковича, призвали Путина ввести войска и начать оккупацию.

Те, кто разрушили армию, разрушили государство - и на сегодня есть тому доказательства. И наоборот - те, кто, по утверждению наших международных партнеров, за 5 лет сделали больше, чем за четверть века до этого", - подчеркнул Порошенко.

Напомним: