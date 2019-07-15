На Донбасі бойовики змусили місцевого жителя йти через заміноване поле

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Понеділок, 15 липня 2019, 01:54

На Донбасі бойовики незаконних збройних формувань змусили мирного жителя йти замінованою територією.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"13 липня увечері громадянин України, житель Донецька, 1949 року народження, після залякування російськими окупантами і, виконуючи їх указівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в бік українських захисників з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в повідомленні на штабу ООС.

Відомо, що цивільна особа не постраждала і наразі допущена до підконтрольних українським військовослужбовцям позицій.

У штабі ООС заявили, що це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни і жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення.

Нагадаємо:

  • У неділю з початку доби бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню вісім разів, втрат серед українських військових не зафіксовано.

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Теми: Донбас війна ООС


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