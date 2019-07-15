На Донбасі бойовики змусили місцевого жителя йти через заміноване поле
На Донбасі бойовики незаконних збройних формувань змусили мирного жителя йти замінованою територією.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
"13 липня увечері громадянин України, житель Донецька, 1949 року народження, після залякування російськими окупантами і, виконуючи їх указівки, був відправлений по замінованій ними ж місцевості в бік українських захисників з метою виявлення системи вогневих позицій на наших опорних пунктах", - йдеться в повідомленні на штабу ООС.
Відомо, що цивільна особа не постраждала і наразі допущена до підконтрольних українським військовослужбовцям позицій.
У штабі ООС заявили, що це черговий доказ того, що бойовики не дотримуються жодних правил війни і жодних норм міжнародного гуманітарного права, а безпека людей не має для них ніякого значення.
Нагадаємо:
- У неділю з початку доби бойовики на окупованому Донбасі порушили режим припинення вогню вісім разів, втрат серед українських військових не зафіксовано.