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На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по заминированому полю

Понедельник, 15 июля 2019, 01:54
На Донбассе боевики заставили местного жителя идти по заминированому полю

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований заставили мирного жителя идти по заминированной территории.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"13 июля вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах", - говорится в сообщении штаба ООС.

Отмечается, что гражданское лицо не пострадало и в настоящее время допущено к подконтрольным украинским военнослужащим позициям.

В штабе ООС заявили, что это очередное доказательство того, что боевики не придерживаются никаких правил войны и никаких норм международного гуманитарного права, а безопасность людей не имеет для них никакого значения.

Напомним:

  • В воскресенье боевики на оккупированном Донбассе нарушили режим прекращения огня восемь раз, потерь среди украинских военных не зафиксировано.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаООС
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