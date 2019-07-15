Цього тижня ситуація має прояснитися – Безсмертний про повернення у Мінський процес

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Понеділок, 15 липня 2019, 06:47

Політик і дипломат Роман Безсмертний, який указом президента повернувся у політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську, розповів, яким бачить подальшу роботу у складі переговорників.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Цього тижня ситуація має проясниться, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч з президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", – написав Безсмертний.

Також додавши, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.

Окремо зазначив, що необхідно створити структуру – "координуючий орган", яка супроводжувала б роботу мінського і нормандського процесів.

Нагадаємо:

  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
  • Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.



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Теми: Зеленський Мінські угоди


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