Цього тижня ситуація має прояснитися – Безсмертний про повернення у Мінський процес

Політик і дипломат Роман Безсмертний, який указом президента повернувся у політичну підгрупу Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську, розповів, яким бачить подальшу роботу у складі переговорників.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

"Цього тижня ситуація має проясниться, адже на 17 липня планується черговий раунд переговорів. Напередодні поїздки до Мінська має відбутися зустріч з президентом Зеленським. Я проти процесу заради процесу. Все залежить від позиції президента Зеленського", – написав Безсмертний.

Також додавши, що готовий продукувати певні ініціативи, які будуть стояти на сторожі державного суверенітету України.

Окремо зазначив, що необхідно створити структуру – "координуючий орган", яка супроводжувала б роботу мінського і нормандського процесів.

Нагадаємо:

3 червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.

Президент Володимир Зеленський уповноважив Романа Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи замість Олександра Моцика.





