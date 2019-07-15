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На этой неделе ситуация должна прояснится - Бессмертный о возвращении в Минский процесс

Понедельник, 15 июля 2019, 06:47

Политик и дипломат Роман Бессмертный, который указом президента вернулся в политическую подгруппу Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, рассказал, каким видит дальнейшую работу в составе переговорщиков.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Бессмертный.

Он добавил, что готов генерировать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины.

Отдельно отметив, что необходимо создать  "координирующий орган", который сопровождал бы работу минского и нормандского процессов.

Напомним:

  • 3 июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.
  • Президент Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика.

Темы: ЗеленскийМинские соглашения
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