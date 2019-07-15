На этой неделе ситуация должна прояснится - Бессмертный о возвращении в Минский процесс

Политик и дипломат Роман Бессмертный, который указом президента вернулся в политическую подгруппу Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, рассказал, каким видит дальнейшую работу в составе переговорщиков.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского ", - написал Бессмертный.

Он добавил, что готов генерировать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины.

Отдельно отметив, что необходимо создать "координирующий орган", который сопровождал бы работу минского и нормандского процессов.

Напомним: