Війна на сході: 19 обстрілів за добу, без втрат
14 липня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
два рази поряд Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
тричі околиці Крансногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Мар'їнки – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Повлопіля – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:
поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного гранатомету та стрілецької зброї;
поряд з Зайцевим – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту Попасна– з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
"В результаті ворожих обстрілів втрати з української сторони не зафіксовані. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям" - доповіли в штабі ООС.
За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
двічі поряд з Водяним – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні дві рази:
поблизу Луганського – з великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - йдеться у звіті штабу
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