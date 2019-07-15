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Війна на сході: 19 обстрілів за добу, без втрат

Понеділок, 15 липня 2019, 07:36

14 липня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню. З них 6 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. 

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;

два рази поряд Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 

неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; 

тричі околиці Крансногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту Мар'їнки – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Повлопіля – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні 5 разів:

поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного гранатомету та стрілецької зброї;

поряд з Зайцевим – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

в районі населеного пункту Попасна– з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"В результаті ворожих обстрілів втрати з української сторони не зафіксовані. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям" - доповіли в штабі ООС.

За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

двічі поряд з Водяним – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;

неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" позиції наших захисників були обстріляні дві рази:

поблизу Луганського – з великокаліберного кулемету;

в районі населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем. 

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню" - йдеться у звіті штабу




"Українська правда" у Threads

Теми: ООСвійнаДонбасармія
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