Война на востоке: 15 обстрелов за сутки, без потерь

14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенных минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия;

два раза рядом Новотроицким - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

трижды на окраине Красногоровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Марьинка - с миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Повлопиля - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз:

вблизи Крымского - с миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Зайцевым - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;

в районе населенного пункта Попасна - с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки 14 июля два оккупанта получили ранения.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:

дважды рядом с Водяным - с миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны две раза:

возле Луганской - из крупнокалиберного пулемета;

в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.