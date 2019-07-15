Война на востоке: 15 обстрелов за сутки, без потерь
14 июля вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - с применением запрещенных минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия;
два раза рядом Новотроицким - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
трижды на окраине Красногоровки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
в районе населенного пункта Марьинка - с миномета калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
три раза вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом Лебединским - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
неподалеку Повлопиля - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз:
вблизи Крымского - с миномета калибра 82 мм, вооружение БМП, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного гранатомета и стрелкового оружия;
рядом с Зайцевым - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
два раза неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов;
в районе населенного пункта Попасна - с миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащему Минским договоренностям.
По данным разведки 14 июля два оккупанта получили ранения.
С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
дважды рядом с Водяным - с миномета калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Широкино - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны две раза:
возле Луганской - из крупнокалиберного пулемета;
в районе населенного пункта Новоалександровка - из минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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