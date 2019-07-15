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Притула розповів, як його вмовив Вакарчук і чому в нього 30 місце у списку

Понеділок, 15 липня 2019, 08:30

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Шоумен Сергій Притула погодився долучитися до партії "Голос" після декількох місяців діалогу зі співаком Святославом Вакарчуком, а своїм 30-м місцем у списку мотивує виборців.

Пряма мова: "Моєму фінальному прийняттю рішення передували кілька місяців діалогу. Діалог розпочався ще минулої осені. Це був жовтень, здається, чи початок листопада, коли він мене набрав.

Ця розмова насправді не повинна була віщувати нічого хорошого, тому що я якраз вчергове пройшовся у масмедіа по Святославу Івановичу в сенсі його нерішучості щодо можливого балотування.  Славу це трохи зачепило, він набрав, сказав, що нам треба зустрітися, поспілкуватися. Каже: "Мені здається, що ми з тобою приблизно десь на одному полі, і притомним людям треба триматися разом". 

Наступна розмова відбулася в грудні. Наше спілкування в основному відбувалося в телефонному режимі. Потім було затишшя і вже після першого туру президентських виборів, коли стало зрозуміло, хто виходить у другий, наші бесіди переросли з віртуальних в реальні. 

Ми зустрічалися на неформальні бесіди. Слава приїжджав до мене додому в гості, ми годинами просиджували до ночі, спілкуючись... Намацували якісь спільні знаменники, дивилися в перспективу і було зрозуміло, що ці дві прямі, які раніше не перетиналися, з паралельних перетворюються на ті, що зійдуться в одній точці. 

Зрештою Славко сказав: "Дивись, є такі люди, які вже готові з нами йти. Приєднуєшся" 

Про 30-те місце у списку: "Насправді так я мотивую не лише своїх прихильників, які мають прийти і проголосувати, щоб Притула потрапив у парламент.

Це подвійна мотивація, тому що я так само мотивую себе. Я казав Славі, що себе я добре знаю. Зайшов би я в першу п'ятірку чи в першу десятку – і що? Ну, я би собі сказав: хлопці, ви там працюйте, а я почекаю на мандат. А так, вибачте, неважливо, на милицях я чи не на милицях (Притула зламав ногу – ред.), я кожен день просиджую в партійному офісі, записую ролики на підтримку мажоритарників, я на зустрічах з тими чи іншими людьми; мені проводять якісь тренінги, накачують корисною інформацією люди, які в певних сферах петрають більше, ніж я.

Я зараз вибрав 5 міст, куди я їду з агітаційним туром, неподалік, все-таки нога є трохи на перешкоді, але не настільки, щоб я не з'їздив в Житомир, Вінницю, Переяслав-Хмельницький чи Білу Церкву". 

Деталі: Притула каже, що свій вибір на користь "Голосу" зробив по любові:

"Я, як зайчик-пострибайчик, на тих милицях приїжджаю в партійний офіс "Голосу" і відчуваю там дуже здорову, класну атмосферу. Це мені нагадує якийсь пластовий табір чи що. Там всі – однодумці, всі підтримують один одного. Наш чат постійно розривається від ідей, від взаємопідтримки. "Я їду з агітацією туди. Хто зі мною?" – "Я, я, я". Всі зібралися, поїхали. Немає якогось перетягування ковдри один на одного".

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Теми: ГолосВакарчуквибори
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