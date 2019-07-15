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Притула рассказал, как его уговорил Вакарчук и почему у него 30 место в списке

Понедельник, 15 июля 2019, 08:30

Источник: интервью "Украинской правде"

Шоумен Сергей Притула согласился примкнуть к партии "Голос" после нескольких месяцев диалога с певцом Святославом Вакарчуком, а своим 30-м местом в списке мотивирует избирателей.

Прямая речь: "Моему финальному принятию решения предшествовали несколько месяцев диалога. Диалог начался еще прошлой осенью. Это был октябрь, кажется, или начало ноября, когда он меня набрал.

Этот разговор, на самом деле, не должен был предвещать ничего хорошего, потому что я как раз в очередной раз прошелся в масс-медиа по Святославу Ивановичу в смысле его нерешительности относительно возможного баллотирования. Славу это немного задело, он набрал, сказал, что нам надо встретиться, пообщаться. Говорит: "Мне кажется, что мы с тобой примерно где-то на одном поле, и адекватным людям надо держаться вместе".

Следующий разговор состоялся в декабре. Наше общение в основном происходило в телефонном режиме. Затем было затишье и уже после первого тура президентских выборов, когда стало понятно, кто выходит во второй, наши беседы переросли из виртуальных в реальные.

Мы встречались на неформальные беседы. Слава приезжал ко мне домой в гости, мы часами просиживали до ночи, общаясь ... Нащупывали какие-то общие знаменатели, смотрели в перспективу и было понятно, что эти две прямые, которые ранее не пересекались, из параллельных превращаются в те, которые сойдутся в одной точке.

В итоге Слава сказал: "Смотри, есть такие люди, которые уже готовы с нами идти. Присоединяешься?".

О 30-м месте в списке: "На самом деле, так я мотивирую не только своих сторонников, которые должны прийти и проголосовать, чтобы Притула попал в парламент.

Это двойная мотивация, потому что я так же мотивирую себя. Я говорил Славе, что себя я хорошо знаю. Зашел бы я в первую пятерку или в первую десятку – и что? Ну, я бы себе сказал: ребята, вы там работайте, а я подожду мандат. А так, извините, неважно, на костылях я или не на костылях (Притула сломал ногу – ред.), я каждый день просиживаю в партийном офисе, записываю ролики в поддержку мажоритарщиков, я на встречах с теми или иными людьми; мне проводят какие-то тренинги, накачивают полезной информацией люди, которые в определенных сферах соображают больше, чем я.

Я сейчас выбрал 5 городов, куда я еду с агитационным туром, недалеко, все-таки нога – немного помеха, но не настолько, чтобы я не съездил в Житомир, Винницу, Переяслав-Хмельницкий или Белую Церковь".

Детали: Притула говорит, что свой выбор в пользу "Голоса" сделал по любви:

"Я, как зайчик-попрыгайчик, на тех костылях приезжаю в партийный офис "Голоса" и чувствую там очень здоровую, классную атмосферу. Это мне напоминает какой-то пластовой лагерь что ли. Там все – единомышленники, все поддерживают друг друга. Наш чат постоянно разрывается от идей, от взаимоподдержки. "Я еду с агитацией туда. Кто со мной?" – "Я, я, я". Все собрались, поехали. Нет какого-то перетягивания одеяла друг на друга".

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Темы: ГолосВакарчуквиборы
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