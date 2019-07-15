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Притула: Уявляв себе президентом і батьком нації

Понеділок, 15 липня 2019, 10:17

Джерело: інтерв’ю "Українській правді"

Шоумен і 30-й номер у списку партії "Голос" Сергій Притула заявляє, що неодноразово у думках уявляв себе президентом і батьком нації, а в парламент іде, щоб ділитися досвідом і змінювати країну.

Пряма мова: "Ви тільки що перерахували компліментарний ряд на мою адресу. Там були слова "популярний", "успішний", судячи з квартири й машини, мабуть, і не бідний. Це означає, що в мене є певний досвід. Якщо я буду просто носити його в собі, то для чого це? Просто тішитися, що я такий крутий?.. Ні, я цим ділюся. Це правильно".

"На холєру мені при всіх моїх плюсах і благах йти в парламент? По-перше, завдяки тому, що зараз я почуваю себе достатньо фінансово впевнено, можу гарантувати, що в мене не буде спокуси повестися на якісь гроші за те, що я на кнопку буду тиснути".

"Я є вмотивований для роботи в парламенті тим, що я хочу реальних змін у країні, а не паперових".

"Я хочу, щоб ті хороші речі, які були започатковані попередньою владою, не накрилися мідним тазом. Тому що, судячи з рейтингів політсили Петра Олексійовича, вона буде не у виграшному стані в парламенті. Кількісно їх буде мало. По тих хороших починаннях, які вони робили, ми десь готові підставляти плече".

Деталі: Притула розповів, що "Голос" однозначно відстоює позиції проєвропейського вектору, рух в Євросоюз, рух в НАТО, і не дозволить "відкочувати назад ті речі, які були зроблені по відношенню до української мови". 

Про те, чи уявляв себе президентом: "Так, неодноразово... У своїх фантазіях я уявляв себе батьком нації, який контролює ситуацію в Україні, спираючись на багнети військових (посміхається)".

"Але смішки смішками, потрібно реально зважати на стан справ і розуміти, наскільки це серйозний процес і відповідальність. Тому попри те, що минулого року тільки лінивий мені не казав: "Ти маєш йти в президенти", я переконаний, що дуже добре, що я цього не зробив. Це був би, мабуть, великий епік-фейл, фальстарт і вже після цього можна було б на будь-якій кар'єрі, крім політичної, ставити хрест". 

Українська правда
Теми: ГолосвибориВерховна Рада
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